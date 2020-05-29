Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины

Одна из них была на тот момент несовершеннолетней, написал источник американской газеты. Кроме того, стало известно, что все эти эпизоды произошли между 1984 и 2013 годами.

Вайнштена приговорили к 23 годам лишения свободы 11 марта. Его обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

Обвинения в адрес именитого 67-летнего продюсера в 2017 году выдвинули десятки женщины. Среди них были и всемирно известные звезды: Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Их признания легли в основу движения #MeToo, осуждающего сексуальное насилие и домогательства.

Продюсер свою вину не признал. По его словам, все половые контакты происходили по взаимному согласию. После вынесения приговора Вайнштейн был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Продюсер долгое время жаловался на боли в груди.