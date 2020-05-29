    29 мая 2020, 14:39

    Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины

    Алена Макаренко

    Еще четыре женщины обвинили в изнасиловании голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Variety.

    Одна из них была на тот момент несовершеннолетней, написал источник американской газеты. Кроме того, стало известно, что все эти эпизоды произошли между 1984 и 2013 годами.

    Вайнштена приговорили к 23 годам лишения свободы 11 марта. Его обвинили в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

    Обвинения в адрес именитого 67-летнего продюсера в 2017 году выдвинули десятки женщины. Среди них были и всемирно известные звезды: Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Их признания легли в основу движения #MeToo, осуждающего сексуальное насилие и домогательства.

    Продюсер свою вину не признал. По его словам, все половые контакты происходили по взаимному согласию. После вынесения приговора Вайнштейн был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Продюсер долгое время жаловался на боли в груди.