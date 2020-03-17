Вайнштейн снова оказался за решеткой после госпитализации

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна отправили обратно в тюрьму на острове Райкерс-Айленд (Нью-Йорк) из больницы на Манхэттене, куда он был госпитализирован через несколько часов после вынесения приговора.

При этом за неделю до вынесения приговора продюсер перенес ангиопластику (операция на артерии — прим. ред.).

«Известно, что у него слабое сердце… Сразу после вынесения приговора, когда он вернулся в Райкерс, он был слаб и странно разговаривал, и персонал тюрьмы посчитал, что лучше отправить его обратно, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось», — сказал представитель осужденного продюсера Джуда Энгельмайер. Его слова приводит Variety. По словам собеседника издания, у Вайнштейна проблемы с сердцем и серьезные проблемы со здоровьем, сотрудники тюрьмы хотели убедиться, что с ним все в порядке.

Энгельмайер подчеркнул, что госпитализация 67-летнего продюсера не была связана со вспышкой коронавируса.

Верховный суд штата Нью-Йорк на прошлой неделе приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в сексуальном насилии. Пожизненного заключения самый крутой босс Голливуда сумел избежать с большим трудом.

Всего через несколько часов после вынесения приговора Вайнштейна положили в больницу из-за болей в груди.