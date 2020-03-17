    17 марта 2020, 03:45

    Вайнштейн снова оказался за решеткой после госпитализации

    Валерия Шафирко

    Голливудского продюсера Харви Вайнштейна отправили обратно в тюрьму на острове Райкерс-Айленд (Нью-Йорк) из больницы на Манхэттене, куда он был госпитализирован через несколько часов после вынесения приговора.
    Вайнштейн снова оказался за решеткой после госпитализации

    При этом за неделю до вынесения приговора продюсер перенес ангиопластику (операция на артерии — прим. ред.).

    «Известно, что у него слабое сердце… Сразу после вынесения приговора, когда он вернулся в Райкерс, он был слаб и странно разговаривал, и персонал тюрьмы посчитал, что лучше отправить его обратно, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось», — сказал представитель осужденного продюсера Джуда Энгельмайер. Его слова приводит Variety. По словам собеседника издания, у Вайнштейна проблемы с сердцем и серьезные проблемы со здоровьем, сотрудники тюрьмы хотели убедиться, что с ним все в порядке.

    Энгельмайер подчеркнул, что госпитализация 67-летнего продюсера не была связана со вспышкой коронавируса.

    Верховный суд штата Нью-Йорк на прошлой неделе приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в сексуальном насилии. Пожизненного заключения самый крутой босс Голливуда сумел избежать с большим трудом.

    Всего через несколько часов после вынесения приговора Вайнштейна положили в больницу из-за болей в груди.