Вайнштейн покаялся перед своими жертвами

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого признали виновным в домогательствах, обратился к обвиняющим его женщинам. Он заявил, что сожалеет о своих действиях.

Как сообщает РИА «Новости», суд присяжных признал продюсера виновным в двух из пяти пунктов обвинения. Принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи и изнасиловании стилистки Джессики Манн.

«Прежде всего, обращаясь ко всем женщинам, которые давали показания, я (хочу сказать — прим. ред.), что испытываю огромное чувство вины», — высказался Вайнштейн.

Он также затронул движение #MeToo, сообщив, что осознает свою виновность перед общественностью.

«Я виноват, что всем мужчинам и женщинам пришлось пройти через этот кризис в нашей стране сейчас», — добавил он.

Продюсер признал, что он говорил и делал плохие вещи, но «есть очень много людей — тысячи людей, которые могли бы сказать много хорошего» о нем.

В своей речи Вайншейн также упомянул, что давно не видел своих взрослых детей.

«Я бы многое сделал. Я бы меньше заботился о фильмах и больше заботился о моих детях и моей семье», — заключил он.

Более 80 женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, произошедших десятки лет назад. В феврале 2020 года Верховный суд штата Нью-Йорк признал его виновным и назначил наказание в виде 23 лет лишения свободы.