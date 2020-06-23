Вайнона Райдер лишилась роли из-за «слишком еврейской» внешности

Американской актрисе Вайноне Райдер отказали в роли в фильме из-за «слишком еврейской» внешности.

Об этом Райдер сама рассказала в интервью изданию The Sunday Times. При этом актриса не пояснила, о каком именно проекте идет речь. Райдер также добавила, что описанная ею ситуация произошла достаточно давно.

Как рассказала артистка, студия, которая занималась созданием фильма, заявила, что из-за своего внешнего вида она не может сыграть аристократку.

При этом Райдер отметила, что неоднократно сталкивалась с антисемитизмом на протяжении своей кинокарьеры. Она вспомнила случай, когда актер Мэл Гибсон на мероприятии пошутил, что Райдер может быть беглецом из печи. Таким образом он напомнил об уничтожении евреев во время холокоста. Позднее актер принес извинения за свои слова.

Также актриса призналась, что иногда слышит фразу: «Подожди, ты еврейка? Но ты же такая красивая!». По словам Райдер, она считает себя еврейкой, несмотря на то что к числу религиозных людей она себя не относит.

Подчас толерантность на Западе принимает странные формы. Например, прическа может привести к обвинениям в ущемлении меньшинств. Так, в январе японский бренд Comme Des Garçons выпустил на подиум белых моделей с африканскими косичками. Во всем мире это расценили как культурную апроприацию — использование важных элементов чужой культуры не ее носителями.