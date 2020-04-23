Вайкуле занялась китайской гимнастикой на карантине

Вайкуле дала несколько советов, как провести время на самоизоляции с пользой для души и тела.

Сейчас певица живет в Юрмале, где самоизоляция не так сильно чувствуется. Выходить на улицу можно, даже работают некоторые кафе. Столы там стоят на расстоянии трех метров друг от друга, чтобы была соблюдена дистанция. По ее словам, все понимают, что надо соблюдать предписания, никто не подходит близко. Это единственный шанс, только так можно сегодня не замучить врачей и самим выжить.

У Вайкуле есть друзья, которые были заражены коронавирусом, на данный момент они выздоровели, но говорят, что болезнь проходила тяжело.

Чтобы не сойти с ума дома, необходимо постоянно чем-то заниматься, отметила Вайкуле. Она рассказала, как проходят ее дни.

«Мы много гуляем, занимаемся музыкой. Сейчас есть возможность заниматься собой. Я больше занимаюсь всевозможной гимнастикой, сейчас учу китайскую гимнастику. Плаваю, хожу в баню, я занята весь день. Надо использовать это время для саморазвития, кому что надо. Можно учить языки, много читать, смотреть кино, не забывать про друзей. Хочется пожелать всем здоровья, не терять терпения и веру в то, что будет все хорошо», — поделилась Вайкуле.