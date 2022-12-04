Знаменитости 04 декабря 2022, 21:33 Вайкуле заявила, что содержала весь Советский Союз Официальный представитель МИД Захарова высмеяла Вайкуле, которая «содержала» весь СССР РИА «Новости»

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Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что СССР ей многим обязан. Она считает, что «содержала» страну благодаря своим концертам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над этим заявлением в своем Telegram-канале.

Исполнительница хита «Еще не вечер» ответила россиянам, которые критикуют ее за отъезд из России. По их мнению, Вайкуле многим обязана стране, которая сделала ее знаменитой. Однако у артистки иное мнение: она уверена, что именно советские люди должны быть ей признательны.

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«Я содержала филармонию, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Потому что я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому нечего делать — посчитайте, сколько денег я принесла государству. Фирма „Мелодия“ продавала мою пластинку в 20 миллионов экземпляров. Я получила за это 137 рублей», — заявила исполнительница в интервью.

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Захарова, смеясь, отреагировала на слова Вайкуле. Дипломат подчеркнула, что у певицы странное представление о советском прошлом.

«Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала она.

В начале августа Вайкуле выступила на концерте в Литве. Она обозначила свою позицию по Украине, развернув на сцене желто-голубой флаг. В результате выступление певицы превратилось в политическую акцию. В Госдуме тут же предложили запретить Вайкуле въезд в Россию.