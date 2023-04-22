Знаменитости 22 апреля 2023, 11:36 Вайкуле потребовали привлечь по статье «Реабилитация нацизма» SHOT: Вайкуле требуют привлечь за «Реабилитацию нацизма» после высказывания о памятниках РИА «Новости»

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Латвийская певица Лайма Вайкуле привлекла к своей персоне внимание общественности после провокационного заявления о Дне Победы, русском языке и памятниках солдатам Великой Отечественной войны. Артистку потребовали привлечь по статье «Реабилитация нацизма» и не пускать в Россию, написал Telegram-канал SHOT.

Вайкуле записала видеоблог, в котором обвинила Россию в том, что она якобы «приватизировала» День Победы и свой родной язык. Артистка также пожаловалась, что Москва сделала 9 Мая одним из своих главных праздников и каждый год проводит масштабные парады во всех городах. Певица пошла еще дальше и заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут художественной ценности, сообщил «Царьград».

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«Лайме Вайкуле около 70 лет, то есть дожила она до седых волос, и что-то за последние 50 лет не слышал я ни разу ее мнения о том, что ей не нравятся памятники про Великую Отечественную войну. Просто хочет выслужиться перед новыми господами», — прокомментировал поведение знаменитости в беседе с SHOT депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Тем не менее общественники из движения «Зов народа» уже написали обращение к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, в котором попросили не пускать артистку в Россию и проверить ее на «реабилитацию нацизма».

«Так как считают все заявления оскорбляющими историческую память и тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», — написал Telegram-канал.

Напомним, Вайкуле строила карьеру в России и именно в этой стране снискала славу и известность. Однако теперь певица, которая давно уже не пользуется популярностью у публики, пытается привлечь к себе внимание абсурдными заявлениями. Недавно артистка выставила себя на смех, сказав, что содержала весь Советский Союз.

Как передавало ИА Nation News, после начала специальной военной операции на Украине (СВО) некоторые звезды, в том числе и подруга Вайкуле Алла Пугачева, сбежали из России, чтобы не потерять деньги в заграничных банках и элитную недвижимость. Однако зарубежной публике они оказались не нужны, теперь горе-знаменитости тайком возвращаются в страну, чтобы подзаработать.