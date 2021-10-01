Вайкуле показала, как выглядит дом Пугачевой

Певица Лайма Вайкуле на днях пришла в гости к своей подруге Алле Пугачевой. Свой визит она сняла на видео и после опубликовала в Instagram-аккаунте. Об этом сообщило «Утро.ру».

Подписчиков певицы восхитило шикарное убранство дома Аллы Пугачевой. Пол просторного коридора в замке примадонны выполнен в расцветке шахматной доски. По кадрам видно, что Вайкуле приготовила для Пугачевой какие-то подарки.

За холлом следовал огромный зал, оформленный в стиле ампир. В помещении есть множество различных предметов роскоши. Слева от певицы находился обеденный стол, за которым сидели гости. Алла Борисовна встречала подругу справа.

Гостья вручила хозяйке дома подарки и передала ей букет от телеведущего Ивана Урганта.

Пользователи обратили внимание на уютную атмосферу и огромные панорамные окна в доме певицы. Стены оформлены дорогими картинами, в самом зале стоит много антикварной мебели.