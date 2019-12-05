Вайкуле обиделась на зрителей за слабые аплодисменты на «Золотом граммофоне»

Латвийская певица Лайма Вайкуле раскритиковала зрителей церемонии вручения премии «Золотой граммофон» за слабые аплодисменты. После этого артистку наградили чуть более сильными хлопками.

Церемония вручения премии прошла в Москве в ноябре. Вайкуле вручили награду за вклад в историю отечественной музыки. Когда певица вышла на сцену, то не услышала бурных оваций, пишет «Царьград».

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«Такая награда, а аплодисменты — словно пепельницу дали», — заявила на это Вайкуле.

Она выразила надежду, что после ее выступления аплодисменты будут активнее. В противном случае певица сказала, что «не знает, что делать». В ответ зал оживился.

Вайкуле также сказала, что раньше не ходила на церемонию вручения премии, поскольку была занята зарабатыванием денег, и поблагодарила публику за то, что ее не забыли.

XXIV ежегодная церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» прошла в Кремле 23 ноября. В числе лауреатов премии Вера Брежнева, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Николай Басков. Впервые «Граммофон» получили Тима Белорусских и группа #2Маши.