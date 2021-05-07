Вахтанговский театр опроверг слухи о госпитализации художественного руководителя

Художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Римас Туминас не попадал в больницу, он находится в театре. Ранее источник в экстренных службах сообщил «360», что 5 мая его госпитализировали.

По данным источника, Римас пожаловался на головную боль, головокружение и повышенное артериальное давление. Врачи приняли решение забрать его в больницу. Однако директор театра Кирилл Крок сообщил ТАСС, что Римаса не госпитализировали — в больницу он ездил на обследование.

«Римас Туминас находится в театре и работает. Его 5 мая отвозили на обследование, где он пробыл два часа», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что худрук попал в больницу с сердечным приступом. По данным Telegram-канал Mash, он сейчас находится в кардиореанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Римасу Туминасу 71 год. Он стал художественным руководителем Театра имени Вахтангова в 2007 году — под его началом он вошел в топ лучших драматических театров страны. До этого Туминас ставил спектакли в разных странах — в Финляндии, Исландии, Швеции и Польше.