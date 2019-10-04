Ваенга заинтересовалась блогом бабушки из Тюмени

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Ваенга посчитала, что женщина нечестно зарабатывает деньги в соцсети. Поэтому музыкальная исполнительница оставила под ее постами гневные комментарии. А еще она опубликовала в своем аккаунте фотографии со страницы жительницы Тюмени.

«Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница», — написала Ваенга.

Блогер ответила певице на критику.

«Елена Ваенга совершенно не знает меня, не знает мои проблемы, как и зачем я стала блогером. Для чего это ей надо? Пиар?», — написала пенсионерка.

Вскоре на конфликт отреагировала дочь Ольги — известный блогер Ирина Лилло. Она попросила подписчиков поддержать ее маму. После этого Ваенга ограничила доступ к своей странице.

Администратор исполнительницы Ксения Антипова отказалась давать агентству комментарии.