Вадим Самойлов объяснил, почему обматерил Ельцин-центр со сцены

Человек имеет право озвучивать свою позицию, даже если его высказывания разворошат «осиное гнездо». Об этом заявил бывший фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он признался, что нецензурно оценил деятельность «Ельцин Центра» потому, что боится за детей и подростков, которых коснется пропаганда нетрадиционных ценностей.

В эфире Соловьев LIVE он признался, что не «ожидал такого хайпа» после своего выступления.

«Что касается таких посылов со сцены, когда у тебя есть позиция — а она у меня есть — не могу ее не озвучивать. Находясь в Ельцин-центре ну не мог не озвучить свое отношение к этому. Я считаю, что это мой рок-н-ролл, и я имею на него право», — подчеркнул он.

В Ельцин-центре РИА «Новсоти» заявили, что привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам. Там посетовали, что организаторы фестиваля Ural Music Night не прервали выступление Самойлова.

«А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами „Ночи музыки“ и надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах Ельцин-центра», — заявили в пресс-службе.

В разговоре с RTVI Самойлов заявил, что его «симпатии» с Ельцин-центром взаимны.

«Я не провожу в „Ельцин-центре“ время, но хотел бы уточнить — кто именно хочет запретить? Собственник не хочет меня запустить? Государство? Или администрация Ельцин-центра?» — поинтересовался музыкант. Он напомнил, что пространство центра общероссийское, и не его администрации решать, кого пускать.

Ранее Самойлов сообщил, что готов извиниться перед зрителями концерта за мат. Но считает свое заявление по сути правильным.