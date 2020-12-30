Юлию Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск

«Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года. <…> При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт», — сказано в повестке.

При этом причина вызова в документе не указана, также неизвестно в качестве кого певицу вызывают.

В пресс-службе певицы агентству сообщили, что сейчас Чичерина находится не в России, поэтому не смогла прибыть в уголовный розыск Клина. Однако там подчеркнули, что информация, которая содержится в повестке, корректна. Собеседник пообещал, что даст развернутые комментарии после 3 января.