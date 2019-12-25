В театре «Современник» рассказали о состоянии Галины Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, которую госпитализировали 23 декабря из-за проблем с легкими, все еще в больнице. Ее состояние стабильно, рассказала «360» пресс-секретарь театра Елена Волкова.

В «Современнике» подчеркнули, что надеются на изменения в самочувствии Волчек в лучшую сторону.

«Состояние Галины Борисовны стабильное, она в больнице. Надеемся, что скоро поправится», — пояснила Волкова.

Галину Волчек положили в Боткинскую больницу в понедельник. Уже на следующий день в «Современнике» заявили, что худрук «скоро пойдет на поправку и вернется в театр». Госпитализация Волчек потребовалась из-за легочного заболевания, которое необходимо лечить в стационаре. По информации некоторых СМИ, советская и российская актриса и режиссер находится в реанимации.

Недавно Галина Волчек отметила свое 86-летие. День рождения у нее был 19 декабря. Она окончила школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького. С 1972 года была главным режиссером театра «Современник», а в 1989-м стала его художественным руководителем.