В театре рассказали о состоянии больной COVID-19 актрисы Ирины Муравьевой

Ранее директор театра Тамара Михайлова сообщала, что актриса проходит курс лечения от COVID-19 дома. Положительный тест на коронавирус Муравьева получила на прошлой неделе.

О госпитализации Муравьевой стало известно 23 декабря. СМИ сообщили, что актрисе стало плохо 10 числа. Она жаловалась на першение в горле и высокую температуру. Спустя несколько дней Муравьевой стало еще хуже, из-за чего ее срочно отправили в больницу. Врачи оценивали состояние пациентки как средней тяжести. По информации журналистов, у актрисы развилась пневмония.

Ирине Муравьевой 71 год. Она является народной артисткой России, лауреатом Государственной премии и премии правительства. Актриса снялась в таких фильмах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Москва слезам не верит» и многих других, пишет «Газета.ru».