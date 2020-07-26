В «Театре Луны» рассказали о состоянии Кондулайнен

Актриса Елена Кондулайнен пока остается под наблюдением медиков, ее состояние стабильное. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе театра Луны Полина Толмачева.

Актрису госпитализировали с подозрением на инсульт.

«Елена Кондулайнен продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей. Состояние ее — стабильное», — сказала Толмачева.

Ранее сообщалось, что актриса почувствовала себя плохо в ресторане «Времена года» в парке имени Горького, где 24 июля проходил выпускной вечер для школьников. У Кондулайнен вдруг заболела голова, появились нарушения речи. Официанту пришлось вызвать скорую помощь, сначала артистка не захотела ехать в больницу, но медики настояли на госпитализации. Ее отправили в ГКБ имени Боткина.

Елена Кондулайнен снялась в 40 различных картинах, среди которых знаменитые такие знаменитые фильмы и сериалы как «Сто дней до приказа», «Зверобой», «8 свиданий» и «Интерны». В 2002 году певица получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.