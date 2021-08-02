Дэйв Батиста рассказал, как роль в «Стражах Галактики» изменила его жизнь

Актер Дэйв Батиста, получивший всемирную известность после роли Дракса Разушителя в фильме «Стражи Галактики», рассказал, что ему долго не везло. Несколько лет ему приходилось занимать деньги на еду, оплату жилья и рождественские подарки детям. Но роль Дракса все изменила.

Как сообщил Бастита в интервью изданию IGN, она изменила не только его актерскую карьеру, а всю траекторию жизни. До решения стать актером он много лет занимался рестлингом. Но потом решил уйти, чтобы попробовать что-то новое.

Но Батисте пришлось три года сидеть без работы.

«Я оставил рестлинг насовсем. Да, я мог вернуться туда, поджав хвост, но тогда я бы до сих пор топтался на месте и не двигался дальше, так что решил просто рискнуть», — поделился актер.

Дэйв уточнил, что к моменту кастинга для «Стражей», его дом был заложен без права выкупа, кончились деньги, заработанные на рестлинге, идти ему было некуда.

Он признался, что не ожидал, что фильм станет настолько известным. Долгое время Батиста не мог поверить, что его жизнь так изменилась. Дракс Разрушитель поменял его жизнь, карьеру и дал новую траекторию всего существования.

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