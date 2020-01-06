В Сети появились первые фото Роберта Паттисона в роли Бэтмена

Съемки нового «Бэтмена» стартовали на улицах Лондона. Главного героя — Брюса Уэйна, — в новой части франшизы исполняет Роберт Паттисон. В Сети появились первые фотографии со съемок картины в столице Великобритании.

О начале съемок намекнул в своем Twitter-аккаунте актер Джеффри Райт. Днем он сообщил, что «прибыл в Готэм». Напомним, что именно в этом вымышленном городе происходят события всех фильмов о Бэтмене.

Позже жители британской столицы заметили на улицах машины полиции с логотипами Готэма.

Сразу после этого в Сети появились кадры со съемочной площадки, на которых можно увидеть Роберта Паттинсона, который исполняет Бэтмена в новой части франшизы о супер-герое.

Премьера картины в России запланирована на 25 июня 2021 года.

Кроме Паттинсона, зрители увидят в картине Зои Кравиц, которая исполнит роль Женщины-Кошки, Джеффри Райт в образе комиссара Джеймса Гордона и Энди Серкис, который играет Альфреда.