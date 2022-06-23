«В разведку с ним можно было пойти». Овсиенко вспомнила, каким Шатунов был на работе и в жизни

Юрий Шатунов всего себя отдавал себя на сцене, а в обычной жизни был очень теплым, душевным человеком. Об этом «360» рассказала певица Татьяна Овсиенко. По ее словам, она бы даже пошла с коллегой в разведку.

«Я в шоке. О Господи! Что можно сказать о человеке, с которым работали очень много, начиная еще с „Миража“ и до последних дней, когда ездили в тур, пока возможность была. Человек замечательный, теплой души, с открытым сердцем», — сказала Овсиенко.

Она принесла соболезнования родным и близким певца. По ее словам, он смог завоевать хорошее отношение зрителей, своей публики.

«Человек веселый, талантливо работает, на сцене отдает себя. В разведку с ним можно было пойти», — заключила Овсиенко.

Она призналась, что с Шатуновым можно было и повеселиться, и погрустить.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.