В «Пусть говорят» опровергли слухи о закрытии на карантин

До этого Telegram-канал «Медиавойны» указывал на то, что программа Борисова пока не будет выходить из-за того, что команда ушла на самоизоляцию. Якобы это было сделано из-за того, что студию посетил гость с коронавирусом для участия в передаче, посвященной разводу Лолиты.

«Нет… Мы продолжаем работать, все в порядке. У нас давно уже проходит тщательное тестирование всех сотрудников, мы очень внимательно относимся ко всем мерам безопасности, гостей минимальное количество приглашаем. Конечно, если есть у кого-то из коллег и сотрудников какое-то подозрение на контакт с людьми, у которых подтвержден коронавирус, и под подозрением даже, мы, конечно, отправляем на карантин, чтобы обезопасить всю группу», — пояснил ведущий.

По его словам, съемочная группа на данный момент готовит эфир по теме Евровиденя.