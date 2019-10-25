  • В подвалах при свечах: Шнуров рассказал, что заставит россиян снова взяться за книги

    25 октября 2019, 12:45

    Александра Ломейко, Дмитрий Степанищев

    В России прошло «время писателей и читателей». Люди интересуются ерундой. Сергей Шнуров на прошедшей в Москве пресс-конференции рассказал «360», что изменит ситуацию и почему он иногда пишет стихи.
    В подвалах при свечах: Шнуров рассказал, что заставит россиян снова взяться за книги

    Лидер группировки «Ленинград» обратил внимание на то, что в основном «все пишут и читают» в Twitter и Facebook.

    «Плохо, что ерунду», — заметил музыкант.

    Он напомнил, что классическую русскую литературу «дворяне писали для дворян». Во времена СССР обстановка складывалась иная: общество попросту жило в иллюзорном мире книг.

    По мнению Шнурова, текущую ситуацию можно соотнести с христианскими текстами — в ней усматривается «вестник апокалипсиса». Артист пообещал, что «скоро все закончится». Возможно, тогда и вернется интерес к художественной литературе.

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    «Происходит Третья мировая война, ядерный конфликт, отключается свет — и люди оказываются в подвалах при свечах. Тогда они будут читать книжки», — предположил Сергей Шнуров.

    Лидер группировки «Ленинград» признался, что иногда выбирает для самовыражения поэзию. Предпочтение ей Шнуров отдает по довольно простой причине.

    «Стихи — такая штучка, которая не дает никаких обязательств. То ли я сказал это в пылу поэтического угара, то ли посмеялся, то ли погрустил — никто мне не предъявит. Я скажу: „Это литературное творчество“», — пояснил музыкант.

    А вот в Китае, кстати, педагоги прививают детям метод «квантового скоростного чтения», который вызвал немало споров в Сети. Если верить учителям, он позволяет школьникам читать и запоминать до 100 тысяч слов за считаные минуты.