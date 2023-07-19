19 июля 2023, 15:30
«В пятницу выхожу». Отец Агутина рассказал, когда его выпишут после обследования
Отец Агутина назвал госпитализацию плановой и заявил, что его выпишут 21 июля
Музыкант и педагог Николай Агутин, отец певца и композитора Леонида Агутина, решил проверить свое здоровье и обратился к врачам в плановом порядке. Об этом он рассказал «360».
«Все хорошо у меня. Я на плановой [госпитализации] — проверить давление, туда-сюда. Через три дня, в пятницу, выхожу», — пояснил он.
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О госпитализации Агутин-старшего сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, отца артиста беспокоили утомляемость и боль в ногах. Он также якобы жаловался на беспокойный сон. У поэта-песенника, по информации канала, выявили стенокардию напряжения.
Отец Леонида Агутина также подтвердил ТАСС, что находится в больнице.
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