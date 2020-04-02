«Берегите свое здоровье»: Поющего Льва Лещенко сняли на видео в палате Коммунарки

Народный артист Лев Лещенко чувствует себя вполне неплохо. Это следует из видео, которое опубликовал на своей странице в Twitter журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Видео он записал в больничной палате артиста.

«Мы сидим в палате. Мне хочется передать вам привет и кусочек спеть для вас для всех», — заявил Лев Лещенко и запел песню «Надежда». После этого он пожелал всем беречь свой дом, родных и близких и свое здоровье.

Народного артиста госпитализировали с подозрением на коронавирус в больницу в московском районе Коммунарка еще 23 марта. В лечебное учреждение артист попал вместе с супругой. Во время возвращения в Россию с гастролей из США, они сделали пересадку в Марселе, где вполне могли подхватить вирус.

В минувшую среду помощник певца в беседе с журналистами заявил, что тесты на коронавирус пока показали сомнительный результат. Но при этом артисту то становится лучше, то намного хуже. Пока врачи поставили предварительный диагноз обширная пневмония. Но сама причина под вопросом.

Между тем после возвращения в Москву артист принял участие в съемках различных шоу, где общался со множеством сотрудников отечественного телевидения. Сейчас все они проверяются на коронавирус.