В откровенной сцене с Асмус могли использовать накладки

В российском кинематографе существуют свои секреты при съемке эротических сцен. Актеры в кадре используют специальные накладки телесного цвета. Об этом рассказала продюсер Ольга Леснова, комментируя откровенные сцен с Кристиной Асмус в фильме «Текст».

«В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров. Очевидно, что в этой сцене у Кристины есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела», — объяснила Леснова. Ее слова привел сайт «5 канала».

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Откровенная сцена Асмус с партнером Иваном Янковским появилась в фильме «Текст». На экране натуралистично показана сцена интимной близости. После выхода фильма в адрес Асмус посыпались негативные комментарии, упреки и даже угрозы.

Муж актрисы, комик Гарик Харламов между тем напомнил, что его жена — актриса. В фильме «Текст» она играет роль, объяснил артист.

«Я живу так же, как и жила», — рассказала Асмус в одном из интервью. Позже актриса призналась, что приняла решение впредь аккуратнее подходить к выбору ролей.