В новом фильме о Губке Бобе появился Киану Ривз. Видео

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала первый трейлер мультфильма «Губка Боб в бегах». В нем в камео появился Киану Ривз. Но он стал не единственной звездой, снявшейся в культовом мультфильме.

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Сюжет истории разворачивается после пропажи любимого питомца Губки Боба — улитки Гэри. Он вместе с друзьями отправляется на поиски, и встречает просветленного монаха, перекати-поле. Именно его сыграл Киану Ривз. В мультфильме зрители также увидят рэпера Snoop Dogg и певицу Awkwafina.

Эпизод в Ривзом заметно отличается от общей картинки, ведь приключения Губки Боба впервые сделаны полностью с использованием компьютерной графики.

В российский прокат мультфильм должен выйти 28 мая 2020 года.