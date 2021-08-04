Мария Миронова отправилась в отпуск в компании сыновей и невестки

Актриса Мария Миронова отправилась отдыхать в Хорватию. Отдых женщина проводит не одна. Вместе с ней поехали двое сыновей и невестка. Об этом сообщили «Дни.ру».

Старшему сыну артистки Андрею Удалову-Миронову 29 лет. Он родился в браке Мироновой с бизнесменом Игорем Удаловым. Молодой человек закончил Театральный институт имени Щукина. Его невестой является Ксения Гринева. Пара планировала пожениться, однако из-за смерти бабушки Екатерины Градовой бракосочетание пришлось отложить. Сама Миронова, судя по всему, находится в хороших отношениях с невесткой.