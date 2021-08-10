Бывший муж Ани Лорак вышел в свет в компании модели

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который раньше был женат на певице Ани Лорак, снова вышел в свет со своей возлюбленной. Снимком с моделью Лилией он поделился на своей странице в микроблоге Instagram.

Ходило много слухов о том, что Мурат и Лилия давно расстались. Они подогревались тем, что не так давно Мурат неожиданно вышел в свет со своей прежней женой Ани Лорак. Пара вместе появилась на вечеринке в честь дочери Киркорова, Аллы-Виктории.

Появление бывших супругов вместе сразу же привело к тому, что и коллеги по шоу-бизнесу, и поклонники решили: бизнесмен и певица воссоединились. Возобновление отношений комментировали отечественные зввезды, Ани Лорак поздравляли с обретением прежнего счастья. Хотя официальных комментариев на эту тему певица не давала.

Но теперь Мурат Налчаджиоглу вновь появился в компании своей возлюбленной, которую он встретил уже после развода с Ани Лорак. Лилия — киевлянка, она воспитывает дочь и работает визажисткой. Они вместе пришли на свадьбу друзей и позже опубликовали совместные фото. Судя по всему, разговоры о воссоединении бизнесмена с Ани Лорак оказались только слухами.