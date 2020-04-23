    23 апреля 2020, 15:28

    «В каком селе ела эта колхозница?» Россияне ополчились на американскую рэпершу за оскорбление национальной еды

    Нина Петлинова

    Американская рэперша Азилия Бэнкс вызвала волну критики со стороны русскоязычных пользователей. Так они отреагировали на ее слова о том, что русская кухня — самая худшая в мире варварская еда для крестьян.

    Об этом Азилия Бэнкс написала в своем Twitter.

    «Пожалуйста, ешьте оленьи щеки, свеклу и мойте тщательно свою задницу», — написала Бэнкс.

    Это высказывание вывело из себя многих пользователей социальной сети. На рэпершу обрушился шквал критики за то, что он не разбирается в кухне российской и верит «тупым стереотипом».

    «Подруга, какие оленьи щечки?»

    «Беды с башкой»

    «Я не знаю в каком селе эта колхозница поела, но называть всю кухню огромнейшего региона худшим и „barbaric“ — это надо быть умственно отсталой»

    Многие пользователи напомнили Азилии, что ее никто не заставлял есть блюда из русской кухни. И если ей не нравится — она может переключиться на другую еду.

    «Да как бы вас никто не заставляет это есть… Раз уж мы такие „варвары“ с такой „ужасной“ едой, зачем вообще было сюда соваться?»

    Один из пользователей написал в комментариях под постом рэперши, что она стала так питаться исключительно из-за бедности.

    «Русские так питаются, потому что соблюдают традиции кухни, а Азилия — потому бедная. Вот в чем разница».

    Певице такое обвинения не понравилось. В ответ на это она заявила, что автор поста не может ее судить — ведь россияне голодают каждые 10-15 лет.

    Она также написала, что «русские практиковали каннибализм менее века назад», чем вызвала у подписчиков только смех.

    «Ждем твои концерты в России! Надеюсь будешь давать их во время следующего голода!»

    «Ты настолько тупая, что не знаешь истории СССР? Как ты петь научилась-то?»

    «Откуда у вас весь этот бред в голове о каннибализме, голоде и псевдорусской кухне? Ваши насмешки в стили постмодерна единственное что показывают, так это вашу необразованность и скудный ум»

    «Какой каннибализм, ты о чем, моя дорогая?! Каннибализм широко распространен в странах Африки! Никак не в России. Не позорься и перестань писать про нас».