«В каком селе ела эта колхозница?» Россияне ополчились на американскую рэпершу за оскорбление национальной еды

Об этом Азилия Бэнкс написала в своем Twitter.

«Пожалуйста, ешьте оленьи щеки, свеклу и мойте тщательно свою задницу», — написала Бэнкс.

Это высказывание вывело из себя многих пользователей социальной сети. На рэпершу обрушился шквал критики за то, что он не разбирается в кухне российской и верит «тупым стереотипом».

«Подруга, какие оленьи щечки?»

«Беды с башкой»

«Я не знаю в каком селе эта колхозница поела, но называть всю кухню огромнейшего региона худшим и „barbaric“ — это надо быть умственно отсталой»

Многие пользователи напомнили Азилии, что ее никто не заставлял есть блюда из русской кухни. И если ей не нравится — она может переключиться на другую еду.

«Да как бы вас никто не заставляет это есть… Раз уж мы такие „варвары“ с такой „ужасной“ едой, зачем вообще было сюда соваться?»

Один из пользователей написал в комментариях под постом рэперши, что она стала так питаться исключительно из-за бедности.

«Русские так питаются, потому что соблюдают традиции кухни, а Азилия — потому бедная. Вот в чем разница».

Певице такое обвинения не понравилось. В ответ на это она заявила, что автор поста не может ее судить — ведь россияне голодают каждые 10-15 лет.

Она также написала, что «русские практиковали каннибализм менее века назад», чем вызвала у подписчиков только смех.

«Ждем твои концерты в России! Надеюсь будешь давать их во время следующего голода!»

«Ты настолько тупая, что не знаешь истории СССР? Как ты петь научилась-то?»

«Откуда у вас весь этот бред в голове о каннибализме, голоде и псевдорусской кухне? Ваши насмешки в стили постмодерна единственное что показывают, так это вашу необразованность и скудный ум»

«Какой каннибализм, ты о чем, моя дорогая?! Каннибализм широко распространен в странах Африки! Никак не в России. Не позорься и перестань писать про нас».