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    15 июля 2021, 00:43

    В качестве сценаристов нового «Звездного пути» выступят исключительно женщины

    Арина Бобкова

    Режиссер фантастического сериала «Ванда/Вижен», созданного по мотивам комиксов Marvel, Мэтт Шекман примет участие в съемках нового фильма саги «Звездный путь». Над сюжетом картины будет работать женский состав сценаристов. Работой займутся Линдси Бир и Женева Робертсон-Дуорет, известная по работе над картиной «Капитан Марвел».

    В качестве сценаристов нового «Звездного пути» выступят исключительно женщины

    Работа над картиной стартует весной 2022 года. Продюсером фильма станет Джей Джей Абрамс вместе со своей компанией Bad Robot. Франшиза «Звездный путь» включает в себя не только полнометражные фильмы, но и сериалы, передал News.ru.

    Первый фильм появился на экранах 8 сентября 1966 года. Создателем картины выступил Джин Родденберри. Проект получил невиданную популярность, сохранившуюся и по сей день. Франшиза насчитывает 13 полнометражных фильмов, а также включает в себя компьютерные игры, комиксы, книги и журналы. Последний фильм зрители увидели в 2016 году. Главными героями картины «Стартрек: Бесконечность» стали Крис Пайн и Закари Куинто.