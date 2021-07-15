В качестве сценаристов нового «Звездного пути» выступят исключительно женщины

Режиссер фантастического сериала «Ванда/Вижен», созданного по мотивам комиксов Marvel, Мэтт Шекман примет участие в съемках нового фильма саги «Звездный путь». Над сюжетом картины будет работать женский состав сценаристов. Работой займутся Линдси Бир и Женева Робертсон-Дуорет, известная по работе над картиной «Капитан Марвел».

Работа над картиной стартует весной 2022 года. Продюсером фильма станет Джей Джей Абрамс вместе со своей компанией Bad Robot. Франшиза «Звездный путь» включает в себя не только полнометражные фильмы, но и сериалы, передал News.ru.

Первый фильм появился на экранах 8 сентября 1966 года. Создателем картины выступил Джин Родденберри. Проект получил невиданную популярность, сохранившуюся и по сей день. Франшиза насчитывает 13 полнометражных фильмов, а также включает в себя компьютерные игры, комиксы, книги и журналы. Последний фильм зрители увидели в 2016 году. Главными героями картины «Стартрек: Бесконечность» стали Крис Пайн и Закари Куинто.