«В качестве подарка для отчаявшихся россиян». Шнуров анонсировал новый клип

По мнению Шнурова, пандемия — не самое подходящее время для концертов.

«Никакие деньги не стоят того, чтобы людей заводить в закрытые помещения во время пандемии», — заявил он, добавив, что сам пока не собирается возвращаться к концертной деятельности.

Также музыкант рассказал, что в скором времени выйдет новый клип группировки «Ленинград».

«В качестве подарка для отчаявшихся россиян, чтобы поднять им настроение», — пояснил Шнуров.

Баста и Шнуров уже несколько дней перебрасываются в соцсетях оскорблениями. Все началось из-за концерта рэпера, который недавно прошел в Петербурге. Многих людей этот факт возмутил, в том числе и знаменитостей. К тому же накануне власти города сообщили, что в новогодние праздники не будут работать кафе и рестораны. И с 4 декабря вводятся дополнительные ограничения на посещение общественных мест и массовых мероприятий.

В последний раз Шнуров обвинил недавний концерт рэпера в новых ковидных ограничениях в Санкт-Петербурге. Как обычно, свое мнение певец выразил в стихах,