Сосо Павлиашвили признался в изменах жене

Российский певец Сосо Павлиашвили рассказал, что до сих пор просит у Бога прощения за частые измены первой жене Нино Учанейшвили. Таким откровением он поделился с ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

Исполнитель подчеркнул, что считает измену предательством своей бывшей супруги, за которое ему до сих пор стыдно.

«Всегда прошу у Бога прощения за ту боль, которую я доставлял ей. Конечно, я был виноват. Красивые женщины относились ко мне с теплотой и огромным интересом», — признался исполнитель.

«Газета.ru» напомнила, что Сосо Павлиашвили и Нино Учанейшвили развелись в 2003 году после 18 лет брака. От первой супруги у певца остался сын Леван. Последние 20 лет исполнитель состоит в отношениях с певицей Ириной Патлах, которая родила ему двух дочерей.