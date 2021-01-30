«В итоге сносит башню». Бывший лейбл Тимы Белорусских отреагировал на задержание с наркотиками

Певца Тиму Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) задержали с наркотиками после того, как тот сменил свое окружение. Новые знакомые исполнителя повлияли на то, что он начал принимать запрещенные вещества. Такого мнения придерживаются в музыкальном лейбле Kaufman Label, с которым ранее сотрудничал Белорусских.

«Наркотики уничтожают отношения между теми, кто употребляет, и теми, кто не употребляет. Постепенно происходит недопонимание, а в конечном итоге сносит башню и ты выходишь из-под контроля. Вывод: не употребляйте наркотики», — говорится в сообщении лейбла в Instagram.

Тима Белорусских ушел из Kaufman Label, информация об этом появилась в СМИ 4 января. После этого певец создал новые аккаунты в соцсетях, где и сообщил об изменениях в своей жизни. Исполнитель захотел больше самостоятельности.

В Следственном комитете Белоруссии по Минску подтвердили задержание Белорусских с наркотиками 6 января в одном из клубов столицы. При обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. В отношении 22-летнего певца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств», наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы. Рэпера отпустили под залог.

До этого Telegram-канал Mash писал, что Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша. Правоохранители якобы нашли запрещенное вещество у него дома. СМИ отметили, что артиста отправили под домашний арест, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Данную информацию подтвердила его представительница. Сам Белорусских назвал эту новость вбросом и пошутил, что ему «приятно снова проснуться звездой».