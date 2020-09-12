В Instagram Заворотнюк появилось сообщение впервые за несколько месяцев

В Instagram Актрисы Заворотнюк впервые за долгое время появилась Stories. Профиль сделал репост публикации из аккаунта, который поддерживает актрису.

Последний пост на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликовали еще 13 апреля, почти пять месяцев назад. Stories тоже не было долгое время.

Сегодня в Stories появилась фотография Заворотнюк с ее супругом Петром Чернышевым. Ее опубликовали в честь годовщины — 12 сентября пара отмечает 12 лет со дня свадьбы.

Stories ведет на пост, который опубликовал аккаунт «Поддержим Анастасию Заворотнюк». Его авторы отметили, что очень хотят видеть супругов самыми счастливыми. Чернышеву и Заворотнюк пожелали, чтобы их любовь смогла провести их через все невзгоды и подарила «много теплых, светлых, радостных моментов».

Информация о серьезном заболевании актрисы появилась в августе 2019 года. Некоторые СМИ сообщили, что у Заворотнюк нашли рак мозга. Ее родные и близкие долгое время отказывались от каких-либо комментариев, но затем подтвердили, что у нее действительно обнаружили глиобластому.

Знакомые Заворотнюк рассказали, что ее внешность сильно изменилась из-за болезни, поэтому она не хочет показываться на публике.