«В этом мире нам ничего не принадлежит». Нурмагомедов посвятил пост годовщине смерти отца

Российский боец MMA, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов написал пост в память о своем отце, который ровно год назад ушел из жизни. Спортсмен признался, что утрата укрепила его убеждения в том, что в этом мире все временно.

«Сегодня уже год, как отца нет с нами. Это событие увеличило мое убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит. Ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Боец добавил, что придет время, и всех положат в могилу. Тогда рядом не будет уже никого.

«Все, что мы имеем, — все временно. Все принадлежит одному Аллаху, и к нему будет наше возвращение», — указал Нурмагомедов.

Он сопроводил свой пост видеороликом, на котором его отец кормит лошадей.

Отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. Он скончался вследствие осложнений после заражения коронавирусом.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Ранее он призвал не ждать его возвращения в MMA.