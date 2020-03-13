«В этом и смысл „Заслуженного артиста“». Пелагея получила награду после петиции поклонницы

Министерство культуры обратило внимание на петицию, созданную поклонницей Пелагеи. Алевтина Киселева попросила присвоить певице звание заслуженной артистки РФ, и это случилось. В беседе «360» Пелагея рассказала о своих эмоциях.

В своем официальном Instagram она поделилась указом президента о награждении, поблагодарив свою фанатку из Томска и всех, кто петицию подписал.

Артистка сообщила «360», что узнала о петиции из интернета. Для нее очень важно, что именно так все произошло, что присвоение награды инициировали поклонники.

«В этом и есть смысл звания заслуженного артиста перед народом. Значит народу это нужно, и для меня это невероятно приятно и ценно», — поделилась Пелагея.

Она отметила, что всегда будет благодарна за это людям.

Ранее стало известно, что Пелагее присвоили звание заслуженной артистки России. Почетную награду также получили главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, актер и педагог Игорь Золотовицкий и другие.