    13 марта 2020, 21:36

    «В этом и смысл „Заслуженного артиста“». Пелагея получила награду после петиции поклонницы

    Арина Гудилова, Екатерина Земская

    Министерство культуры обратило внимание на петицию, созданную поклонницей Пелагеи. Алевтина Киселева попросила присвоить певице звание заслуженной артистки РФ, и это случилось. В беседе «360» Пелагея рассказала о своих эмоциях.
    «В этом и смысл „Заслуженного артиста“». Пелагея получила награду после петиции поклонницы

    В своем официальном Instagram она поделилась указом президента о награждении, поблагодарив свою фанатку из Томска и всех, кто петицию подписал.

    Артистка сообщила «360», что узнала о петиции из интернета. Для нее очень важно, что именно так все произошло, что присвоение награды инициировали поклонники.

    «В этом и есть смысл звания заслуженного артиста перед народом. Значит народу это нужно, и для меня это невероятно приятно и ценно», — поделилась Пелагея.

    Она отметила, что всегда будет благодарна за это людям.

    Ранее стало известно, что Пелагее присвоили звание заслуженной артистки России. Почетную награду также получили главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, актер и педагог Игорь Золотовицкий и другие.