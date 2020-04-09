«Отсутствие субординации, уважения к старшим, пропаганда давления каких-то инициатив, идей, которые не имеют ничего общего с семейными традициями, семейными ценностями», — перечислил собеседник информагентства.

По его мнению, многое сегодня стало опошленным и перестало иметь стоимость. На передний план вышли драгоценности, одежда, ювелирные украшения. По словам Пригожина, страшно идти на поводу у кого-то, а не страшно заниматься хорошим и любимым делом.

И пандемия коронавируса, которая стала для людей определенным испытанием, должна их научить бережному отношению ко всему, что их окружает — друзьям, соседям, квартире, дому, земле.

«Поэтому мы точно должны понимать, что жизнь каждодневную, радость близких, родных нужно ценить», — подчеркнул продюсер.