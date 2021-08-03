Гордон рассказал, почему унизил участника шоу в эфире Первого канала

Популярный российский ведущий Александр Гордон объяснил свое вызывающее поведение в эфире шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Об этом сообщило «Утро.ру».

Гордон знаменит своей резкой и прямолинейной манерой общения. Мужчина не раз вступал в конфликты с гостями шоу «Мужское/Женское». Во время одного из выпусков ведущий надел на шею мужчины и его спутницы колготки в воспитательных целях. В интервью Юрию Дудю Гордон объяснил причины своего поведения.

«Подлец не препятствовал тому, что его сожительница привязывала ребенка к кровати, так как не могла за ним уследить. И я ему тоже предложил побыть привязанным. Хотел посмотреть, как он себя почувствует», — объяснил он.

Гордон уверил зрителей, что в жизни является скромным человеком и обычно не вступает в конфликты с начальством. Мужчина признался также, что не общается с бывшим руководством и некоторыми экс-коллегами. Он заявил, что иногда приходилось вступать в конфликты.

«И такие случаи были. Не скажу, о чем мы говорили в эти моменты. Не хватало, чтобы он на меня кинулся. И так проблем хватает», — рассказал он.