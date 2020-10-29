«В душе я все-таки актриса»: Драпеко объяснила, почему ушла в политику

Она отметила, что время от времени все еще снимается в кино, но происходит это редко. В прошлом году она снялась в небольшом эпизоде. Драпеко призналась, что соглашается, когда ее приглашают.

«В душе я все-таки актриса. Кстати, эта профессия мне часто помогает и сегодня. Но, думаю, что мой приход в политику был предначертан. Ведь я родилась в один день с комсомолом, правда, с разницей в 30 лет», — пояснила звезда советских фильмов.

Она вспомнила, что будучи молодой девушкой все свои дни рождения проводила на комсомольских сборах. Когда праздновали столетие организации два года назад, Драпенко очень радовалась приглашению в Кремлевский дворец.

Зампред подчеркнула, что на празднование 100-летия комсомола в Санкт-Петербурге ее тоже пригласили на сцену и поздравили с двойным праздником. Она заключила, что «удачно родилась». В заключение Драпеко поздравила всех, кто имел отношение к комсомолу.