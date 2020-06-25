Названа возможная сумма компенсации семье погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат актера Миаила Ефремова Эльман Пашаев назвал возможную сумму компенсации, которую его подзащитный должен будет выплатить семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

По мнению Пашаева, актера обяжут выплатить пострадавшей стороне порядка 1-1,5 миллиона рублей, пишет StarHit. Как уточнил адвокат, такие средства можно будет собрать «одним звонком по друзьям» Ефремова.

Как добавил Пашаев, его подзащитный был готов компенсировать семье погибшего курьера Сергея Захарова большую сумму. Также он опроверг информацию о том, что для выплаты компенсации Ефремову будет необходимо продать недвижимость.

Ранее Пашаев рассказал, что Михаил Ефремов очень переживает из-за смертельной аварии. Артист сильно похудел и зарекся пить. Адвокат также добавил, что его подзащитный никогда раньше не привлекался даже к административной ответственности, и еще он никогда не превышал скорость.

Авария с участием Михаила Ефремова случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер выехал на своем авто на встречную полосу движения и врезался в фургон «Лада». На следующий день после ДТП водитель фургона скончался в больнице. Помимо алкоголя, в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело. Ефремова заключили под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет заключения.