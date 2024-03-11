Знаменитости 11 марта 2024, 13:09 «В чем суть шоу, я так и не понял!» Ярушин раскритиковал судей проекта «Маска» Актер Ярушин, который был Водяным, раскритиковал судей шоу «Маска» после вылета Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Актер Стас Ярушин, который недавно покинул шоу «Маска», раскритиковал членов жюри. Он отметил, что его выгнали без причин, ведь он делал все для дальнейшего участия в проекте. Об этом он написал своем в личном блоге.

Судьи решили раскрыть Водяного, которым и был Стас Ярушин. Причем они не были уверены до последнего, кто именно прятался в образе. После ухода из «Маски» звезда «Универа» признался, что сильно разочарован: он не ожидал, что так скоро попадет в номинацию на вылет.

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По словам артиста, он делал все для того, чтобы дойти до финала: скрывал свою личность, работал над образом и маскировал голос, чтобы никто его не узнал. Однако это не помогло ему.

«В чем суть шоу „Маска“, я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? <…> Костюм не тот? Номер, поставленный режиссером, не тот? Выбор песни не вкатил? Все это дело вкуса, друзья», — высказался Ярушин.

Актер признался, что хотел в следующих выпусках показать свои вокальные данные, но ему такой возможности не дали — буквально не хватило одного эфира. Все это сильно опечалило Ярушина, так как это не первый проект, в котором он не доходит до финала.

Ранее жюри «Маски» угадало артиста, который выступал в образе Мотылька.