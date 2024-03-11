11 марта 2024, 13:09
«В чем суть шоу, я так и не понял!» Ярушин раскритиковал судей проекта «Маска»
Актер Ярушин, который был Водяным, раскритиковал судей шоу «Маска» после вылета
Актер Стас Ярушин, который недавно покинул шоу «Маска», раскритиковал членов жюри. Он отметил, что его выгнали без причин, ведь он делал все для дальнейшего участия в проекте. Об этом он написал своем в личном блоге.
Судьи решили раскрыть Водяного, которым и был Стас Ярушин. Причем они не были уверены до последнего, кто именно прятался в образе. После ухода из «Маски» звезда «Универа» признался, что сильно разочарован: он не ожидал, что так скоро попадет в номинацию на вылет.
Реклама
По словам артиста, он делал все для того, чтобы дойти до финала: скрывал свою личность, работал над образом и маскировал голос, чтобы никто его не узнал. Однако это не помогло ему.
«В чем суть шоу „Маска“, я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? <…> Костюм не тот? Номер, поставленный режиссером, не тот? Выбор песни не вкатил? Все это дело вкуса, друзья», — высказался Ярушин.
Актер признался, что хотел в следующих выпусках показать свои вокальные данные, но ему такой возможности не дали — буквально не хватило одного эфира. Все это сильно опечалило Ярушина, так как это не первый проект, в котором он не доходит до финала.
Ранее жюри «Маски» угадало артиста, который выступал в образе Мотылька.
Песни
Актеры
Реклама
Реклама