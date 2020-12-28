В БДТ рассказали, что Алиса Фрейндлих в реанимации, но ее состояние стабильно

Больная COVID-19 народная артистка Алиса Фрейндлих лежит в реанимации. О состоянии актрисы рассказали «360» в Большом драматическом театре (БДТ).

«В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — сказали в театре.

В инфекционное отделение 122-й больницы имени Соколова в Санкт-Петербурге актриса попала 25 декабря с диагнозом COVID-19 и поражением 80% легких, сообщала «Газета.ru».

Большой драматический театр отменил ряд спектаклей со 2 по 10 января из-за постановления правительства Санкт-Петербурга.

В БДТ Алиса Фрейндлих служит с 1983 года. До госпитализации актриса была задействована в пяти спектаклях.

В понедельник, 28 декабря, художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил «360», что заразился коронавирусом. Осложнений у артиста нет, но ближайшие 10 дней он проведет в больнице под капельницей.