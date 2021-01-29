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    29 января 2021, 09:41

    «Узнал КТ и почернел»: вдова Грачевского рассказала о последних днях жизни режиссера

    Анастасия Калинина

    Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская раскрыла подробности последних дней жизни художественного руководителя журнала «Ералаш». По ее словам, когда Грачевский узнал результат КТ, он «почернел».
    «Узнал КТ и почернел»: вдова Грачевского рассказала о последних днях жизни режиссера

    «Я села и сказала: „Если не сделаешь КТ, меня здесь не будет завтра“. Только тогда поехал. КТ показало 75% поражения легких. Он, когда узнал, в этот момент почернел. Еще и потому что видел, как я шла с результатами и меня трясло», — рассказала Белоцерковская в эфире «Пусть говорят».

    Она призналась, что долго не могла заставить мужа сделать снимок легких. Хотя у режиссера уже четыре дня держалась высокая температура. Первые 10 дней в больнице Грачевский был на кислородной поддержке, а после его состояние ухудшилось.

    Как рассказала сама вдова, она лично не могла ездить к мужу в больницу, так как заразилась коронавирусом. Но женщина общалась с ним каждый день, а друг Грачевского по ее просьбе отвозил ему продукты.

    Белоцерковская рассказала, что за день до смерти у худрука отказали почки, а потом развился сепсис. Но вера в то, что он справится и с этой проблемой, ее все равно не покидала.

    Грачевский скончался в больнице вечером 11 января. По словам Белоцерковской, она пока не смирилась с мыслью о смерти мужа. Чтобы немного заглушить боль, вдова старается больше времени посвящать сыну.