«Узнал КТ и почернел»: вдова Грачевского рассказала о последних днях жизни режиссера

«Я села и сказала: „Если не сделаешь КТ, меня здесь не будет завтра“. Только тогда поехал. КТ показало 75% поражения легких. Он, когда узнал, в этот момент почернел. Еще и потому что видел, как я шла с результатами и меня трясло», — рассказала Белоцерковская в эфире «Пусть говорят».

Она призналась, что долго не могла заставить мужа сделать снимок легких. Хотя у режиссера уже четыре дня держалась высокая температура. Первые 10 дней в больнице Грачевский был на кислородной поддержке, а после его состояние ухудшилось.

Как рассказала сама вдова, она лично не могла ездить к мужу в больницу, так как заразилась коронавирусом. Но женщина общалась с ним каждый день, а друг Грачевского по ее просьбе отвозил ему продукты.

Белоцерковская рассказала, что за день до смерти у худрука отказали почки, а потом развился сепсис. Но вера в то, что он справится и с этой проблемой, ее все равно не покидала.

Грачевский скончался в больнице вечером 11 января. По словам Белоцерковской, она пока не смирилась с мыслью о смерти мужа. Чтобы немного заглушить боль, вдова старается больше времени посвящать сыну.