Эксклюзив 20 декабря 2022, 04:42 «Уже тогда включал обаяние». Певец Артем КИД рассказал об учебе в музыкальной школе Экс-солист группы MBAND Артем КИД: музыкальную школу закончил благодаря своей маме Телеканал «360»

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Певец, автор песен и экс-солист группы MBAND Артем КИД рассказал в интервью Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» о своем детстве и первой написанной песне. По его словам, уже с юных лет он научился использовать свое обаяние для достижения целей.

Артем поделился, что в музыкальную школу его отдала мама. Однако в пятом классе он решил уйти, но родители настояли на том, чтобы он получил музыкальное образование. Для этого ему нужно было сдать сольфеджио, уроки которого он не посещал.

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«Помню, как прихожу на экзамен по сольфеджио и понимаю, что ничего не знаю. Однако, уже тогда я начал включать обаяние. Сел к девчонкам и все у них списал. Но основной предмет я сдал на „пять“. А когда мне было 11 лет, в нашу страну мощно ворвалась такая культура, как хип-хоп, я стал учиться танцевать брейк-данс. С того времени меня и стали называть „Кид“, как самого младшего в команде. Еще до MBAND я выпускал песни под этим псевдонимом. Когда началась сольная карьера, я просто решил добавить к псевдониму свое имя», — рассказал он.

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Первую песню Артем написал, когда занимался брейк-дансом. Он взял минусовку из песни своих тренеров и наложил на него текст. Первую полноценную композицию исполнитель написал в 18 лет. А первый клип снял благодаря оператору, который работал на его свадьбе.

«Я пел песню для своей жены и оператор предложил мне снять под нее клип. Это был первый мой творческий коллаб, потом мы сняли с ним еще несколько совместных работ. И после этого потихонечку начала расти узнаваемость в Интернете, меня пригласили на кастинг в сериал», — рассказал музыкант.

По словам Артема, всего этого могло бы не быть, если бы мама тогда не настояла, чтобы он закончил музыкальную школу.