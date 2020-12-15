«Уже отболели»: жена Сергея Шакурова опровергла сообщения о госпитализации артиста

В семье актера Сергея Шакурова никто не болеет. Коронавирусную инфекцию он перенес еще в сентябре. Об этом в беседе с «360» заявила жена народного артиста Екатерина Бабалова.

«Никто не болеет. Коронавирусом мы с Сергеем Каюмовичем болели в сентябре месяце. Уже отболели», — заявила она.

Дочь Сергея Шакурова Ольга заявила, что о состоянии отца она не знает, так как не общается с ним много лет.

«Ни у кого никаких претензий нет, но и общения тоже. Желаю здоровья, если что», — заявила она.

О госпитализации Сергея Шакурова в одну из московских больниц сообщил Telegram-канал Mash. Авторы отметили, что актера выписали в конце октября и отправили на домашний карантин для завершения лечения. Но у него развилась пневмония и его снова увезли в больницу.