Знаменитости 01 апреля 2024, 13:17 «Уже дома на лечении». Супруга Мадянова рассказала о состоянии актера после обнаружения рака Жена Мадянова: онкологическое заболевание не помешало актеру работать РИА «Новости»

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Актер Роман Мадянов борется с онкологией. Супруга артиста Наталья в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала о его здоровье.

«Мы не любим об этом распространяться, но сейчас Роман уже дома на лечении, чувствует себя нормально», — отметила она.

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По словам Мадяновой, несмотря на заболевание, актер продолжает работать, участвовать в спектаклях и сниматься в фильмах. Она уточнила, что в ближайшем будущем супруг получит новые роли в кино.

Ранее у 61-летнего актера Романа Мадянова выявили злокачественное новообразование легкого и верхней доли бронхов. Для предотвращения болезни артисту назначили курс противоопухолевого лечения. Врачи обнаружили у актера также кисты в печени, селезенке и почках. Его выписали из больницы и порекомендовали наблюдаться по месту жительства.