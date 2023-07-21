Знаменитости 21 июля 2023, 01:18 «Ужас наступил именно сейчас». Александр Домогаров рассказал о болезни бывшей жены kp.ru: актер Александр Домогаров рассказал, что у его экс-жены выявили рак РИА «Новости»

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Актер Александр Домогаров рассказал, что у его бывшей жены Ирины Гуненковой рак. Лечение женщине уже не помогает. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Мой сын вынужден был сказать то, о чем мы молчали 2,5 года <…> Сейчас ему страшно, тяжело», — привело издание слова Домогарова-старшего.

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По его словам, врачи отказались от дальнейшего лечения, открыто сказав, что их возможности не безграничны.

«Это стало для нас последним ударом. Тяжело и страшно», — сказал актер.

О болезни Ирины Гуненковой ранее был вынужден рассказать сын артиста Александр Домогаров-младший после того, как его обвинили в срыве важного проекта, написал StarHit.

«Очень тяжело болеет самый близкий мне человек. Уже больше двух лет идет борьба с очень гадкой болезнью. Весь ужас наступил именно сейчас. Лечение перестало помогать», — сказал Домогаров-младший.

Он признался, что из-за сложившейся ситуации у него были нервные срывы.