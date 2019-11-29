Уволил за ложь или за болезнь. Люку Бессону грозит срок и штраф за небрежность к сотрудникам

Режиссер Люк Бессон, снявший такие фильмы, как «Леон» и «Пятый элемент», в прошлом году уволил свою ассистентку за «серьезные проступки». Казалось бы, в этом нет ничего необычного, но прокуратура Парижа решила иначе и предложила назначить известному режиссеру наказание в виде лишения свободы условно и штрафа в десятки тысяч евро. Кроме того, правоохранители хотят взыскать деньги и с киностудии EuropaCorp, которой руководит Бессон. Почему историей об увольнении заинтересовалась прокуратура — в материале «360».

Французский режиссер уволил свою 50-летнюю помощницу в январе 2018 года. Причиной стали «серьезные проступки», пишет издание Variety.

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При этом женщина на протяжении нескольких месяцев находилась в отпуске по болезни, и исходя из заключения четырех врачей, в числе которых и медики из киностудии EuropaCorp, помощница Бессона физически не могла выйти на работу.

Кроме того, по словам самой женщины, режиссер постоянно обращался с ней как с «рабыней».

По информации AFP, в октябре 2017 года ассистентка Люка Бессона Софи Ф. дважды попросила об отпуске, однако оба раза получила отказ. Тогда женщина взяла больничный, «устав от травли, которой она подвергалась на протяжении нескольких лет», рассказал агентству адвокат экс-помощницы режиссера Матье Брюле.

А уже 9 января 2018 года Бессон уволил женщину, при этом обвинив ее в том, что ее больничный лист — фиктивный.

Все это и привлекло внимание прокуратуры Парижа. В результате правоохранители предложили назначить Бессону наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно и штрафа, сумма которого будет равна 30 тысячам евро, также сотрудники парижской прокуратуры предлагают взыскать 50 тысяч евро со студии французского кино EuropaCorp, основанной Люком Бессоном в 1999 году.

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Адвокат знаменитого режиссера Арно де Сенил в свою очередь заявил, что его подзащитный уволил свою помощницу, потому что она взяла больничный, чтобы уехать на каникулы.

Решение окружного суда парижского пригорода Бобиньи, в котором в среду, 27 ноября, прошло разбирательство по делу Люка Бессона, будет объявлено только 8 января 2020 года.

Это расследование не единственное в отношении режиссера. Так, в октябре 2019 года также было возобновлено расследование по делу, в котором Бессона подозревают в сексуальном насилии над актрисой и манекенщицей Сэнд Ван Рой.

Режиссер уже назвал эти обвинения «ложью от начала и до конца». В беседе с телеканалом BFMTV Бессон подчеркнул, что «ни физически, ни морально» не заставлял представительниц слабого пола поступать против их воли.