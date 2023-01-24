Знаменитости 24 января 2023, 15:52 Уволенный из МХТ Назаров стал грубить поклонникам Актер Дмитрий Назаров нагрубил подписчику после увольнения из МХТ Кинопоиск

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Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ имени Чехова стал хамить поклонникам. Одному из подписчиков в социальной сети он нагрубил, отвечая на безобидный вопрос.

Один из фолловеров спросил у Назарова, ждать ли спектаклей с его участием в феврале. Артист жестко ответил фанату. Он заверил, что перед ним начали извиняться целые города, но доказательств этого не предоставил.

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«Нижний Новгород, Челябинск, Нижний Тагил просят прощения за нескольких идиотов, которые их обворовали, не пустив меня. Поняли, педагог оральный?!» — сказал Назаров.

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Артист и его жена Ольга Васильева стали отпускать нелестные комментарии о специальной военной операции. Из-за их высказываний разгорелся серьезный скандал. В результате чего в середине января стало известно, что супругов уволили из МХТ имени Чехова.

Художественный руководитель театра Константин Хабенский встретился с Назаровым и пытался «вразумить» его. Однако после выхода интервью артиста в YouTube худрук окончательно решил разорвать с ним трудовой контракт.