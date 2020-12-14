Уволенный гитарист Стаса Михайлова рассказал, сколько зарабатывал у певца

Он работал с Михайловым около семи лет. Но во время пандемии коллектив оставили без оплаты, так как концертов нет. Заработок музыкантов артиста зависит от количества выступлений.

«15 тысяч рублей я получал за концерт с Михайловым. Мне стало уже невыгодно работать с ним, мотаясь по гастролям. Раньше у нас был стабильный график — 10–15 концертов в месяц, а потом все изменилось. Мне пришлось выбирать: либо я музыкант артиста, но без денег и голодный, либо я сам пытаюсь зарабатывать», — рассказал он.

Маркес предложил Михайлову платить музыкантам оклад, который не зависит от количества концертов. Но гитариста удалили из чата, дав понять, что он уволен. Сначала музыкант устроился сборщиком мебели, затем стал выступать на корпоративах и свадьбах.

Ранее Вячеслав Маркес приносил извинения певцу и его семье после того, как обвинил Михайлова в отсутствии поддержки артистов из-за пандемии.