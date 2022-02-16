«Увидеть его страсть и гений было настоящей радостью». Шварценеггер вспомнил о работе с умершим режиссером Райтманом

Актер Арнольд Шварценеггер рассказал о съемках в последнем фильме режиссера Айвана Райтмана, который скончался 12 февраля. Об этом написала «Газета.ru».

Шварценеггер рассказал, что снимался в фильме Райтмана «Тройняшки», сиквеле его же картины 1988 года «Близнецы». Покойного актер назвал «королем комедии».

«Последние несколько лет мы работали над „Тройняшками“, и еще раз увидеть вблизи его страсть и гений было настоящей радостью. Только на прошлой неделе я рассказывал, каким восторгом было минувшей осенью вернуться на съемочную площадку к Айвену. Поверить не могу, что больше не поработаю с ним, не пообщаюсь и не поболтаю о жизни», — написал Шварценеггер в Instagram.

Пост он сопроводил фотографией с Райтманом и Денни де Вито, который в «Тройняшках» также вернется к своей роли из «Близнецов».

Айван Райтман, режиссер «Охотников за привидениями», умер 12 февраля. Ему было 75 лет. Причины его смерти не называются.